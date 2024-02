Messico: sisma di magnitudo 5.0 ad Acapulco. Sgombrati edifici ma non ci sono vittime

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Paura per un forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 che ha colpito la località turistica di Acapulco, in Messico, lungo la costa del Pacifico. Nella capitale, Città del Messico, è scattato l'allarme: sono stati fatti evacuare interi edifici, ma al momento non si segnalano danni. Secondo quanto riferiscono i media locali, il sisma di magnitudo 5.2 ha avuto epicentro a Coyuca de Benitez, situato nello stato di Guerrero. - (PRIMAPRESS)