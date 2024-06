Elezioni Messico: la progressista Claudia Sheinbaum, prima donna presidente del paese

(PRIMAPRESS) - CITTÃ DEL MESSICO - Gli exit poll della testata N+ di Televisa accreditano la ricercatrice di fisica, Claudia Sheinbaum come vincitrice della corsa alla presidenza del Messico. Secondo le analisi la candidata di Morena,Pvem e Pt diventerà la prima presidente donna del Paese. Avrebbe ottenuto preferenze superiori a quelle di Xòchitl Gàlvez, la rappresentante di Pan, Pri e Prd. Anche il quotidiano messicano El Financiero ha presentato i risultati di un exit poll che danno la candidata progressista come vincitrice delle elezioni presidenziali se non ci saranno stravolgimenti delle ultime ore. Lei stessa su X ha scritto: "Per la prima volta in 200 anni di repubblica, il Messico avrà una presidente donna". - (PRIMAPRESS)