Manovra economica: obiettivo arrivare in Aula il 18 dicembre. Depositato un pacchetto di 17 emendamenti

ROMA - E' un pacchetto di 17 emendamenti, che sarebbe stato depositato dai relatori alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. I 3 relatori, Liris (FdI), Damiani (Fi) e Testor (Lega), hanno firmato anche 3 subemendamenti. Oggi una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione fisserà i tempi per i subemendamenti e proseguire nell'esame del provvedimento. L'obiettivo è completare il lavoro in Commissione tra sabato e domenica, per andare in Aula lunedì 18 dicembre.