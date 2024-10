Manovra, Cattaneo (FI): “Un bonus per madri con più figli con il cosiddetto quoziente familiare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Abbiamo presentato una manovra seria. Lo spread è al minimo storico e questo vuol dire che anche i mercati l’hanno giudicata affidabile. Abbiamo messo al centro la famiglia. Noi sul fisco utilizziamo, dopo questa finanziaria, molto di più il parametro del numero di figli, il cosiddetto quoziente familiare, per determinare il diritto o meno a una detrazione fiscale. Abbiamo rivisto le detrazioni fiscali, alcune sono state tolte, ma chi ha più figli avrà maggiori benefici. Con una proposta di Forza Italia viene esteso il bonus a sostegno delle madri lavoratrici anche alle partite IVA. Abbiamo poi stabilizzato la riduzione del cuneo fiscale e il taglio dell’Irpef. Chi guadagna 35000 euro lordi può avere 100 euro in più in busta paga”.Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei dipartimenti del partito, intervenendo a Tagadà. - (PRIMAPRESS)