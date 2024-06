Nuoto paralimpico: accordo tra il Gruppo Sportivo della Difesa e OneSight Essilor Luxottica per screening visivi

(PRIMAPRESS) - MESSINA - La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) hanno presentato a Messina una iniziativa di screening gratuiti della vista per gli atleti paralimpici che domani prenderanno parte alla traversata dello stretto di Messina. Le visite saranno operate dai medici oculisti e ortottisti appartenenti allo staff del Prof. Pasquale Aragona, Ordinario di Oftalmologia dell’Università di Messina e Direttore dell’UOC di Oftalmologia dell’AOU “G. Martino” di Messina. La Fondazione ha, infatti, avviato un percorso di collaborazione con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), nato proprio per favorire il recupero psico-fisico dei militari italiani che, operando in Patria o al di fuori dei confini nazionali, hanno contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti nell'adempimento del proprio dovere. Dodici atleti paralimpici compiranno domani domenica 16 giugno la traversata dello Stretto di Messina, percorrendo il tratto di mare – di 3.800 metri – che va da Torre Faro nei pressi di Capo Peloro (ME) sino a toccare la sponda opposta sul versante della Calabria. La Fondazione ha anche donato attrezzatura Oakley all’intero team. Alla traversata prenderà parte il Sottosegretario alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, nell’ambito della delega ricevuta dal Ministro Crosetto alla promozione delle attività sportive militari per il Dicastero e referente dell’iniziativa. Il Sottosegretario seguirà gli atleti paralimpici a bordo di una imbarcazione “Jole” da otto, per dare la massima forza al messaggio di inclusione sociale attraverso lo sport che il mondo della Difesa porta avanti costantemente. - (PRIMAPRESS)