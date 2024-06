Incendio California: oltre 1200 le persone evacuate a Gorman. Distrutti 48 chilometri di terreno

(PRIMAPRESS) - USA - Sono almeno 1.200 le persone nella contea di Los Angeles, in California che sono state evacuate dalle autorità a causa di un incendio che si è esteso per migliaia di ettari di terreno vicino ad una autostrada,minacciando le abitazioni vicine. L'incendio ha bruciato oltre 48 chilometri quadrati di terreno a circa 100 chilometri a nord-ovest di Los Angeles, nella città di Gorman. L'incendio, nominato 'Post Fire', è scoppiato da 24 ore vicino alla Interstate 5 freeway. S'indaga sulle cause. Contenuto il 2%.Rogo avanza velocemente - (PRIMAPRESS)