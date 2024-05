Campagne anti-fumo: domani da Roma Tor Vergata lo start della “No tabacco race#Io respiro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani venerdì 31 maggio 2024, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata,a partire dalle ore 8:45, in via Montpellier 1, si terrà la "No-Tabacco Race - #Io respiro", corsa non competitiva ed evento di sensibilizzazione contro il fumo, nato dalla collaborazione tra l'Università di Roma Tor Vergata, il Policlinico Tor Vergata e il CUS Tor Vergata, coordinato dalla professoressa Paola Rogliani, direttrice dell'UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio presso il PTV, e dal professor Vincenzo Ambrogi, direttore dell'UOC Chirurgia Toracica al PTV. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al fumo, sia attivo sia passivo, e promuovere stili di vita sani. In Italia, il fumo rappresenta la principale causa di morte prevenibile, con oltre 90.000 decessi ogni anno. Secondo i dati diramati dal Ministero della Salute lo scorso anno fuma circa il 20% della popolazione italiana sopra i 15 anni, ovvero oltre 10 milioni di persone. Secondo i dati ministeriali, Il tabacco provoca più decessi di alcol, aids, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. La manifestazione "No-Tabacco Race - #Io respiro" coinvolgerà gli oltre 400 partecipanti iscritti in una corsa non competitiva di 4 km nel Campus dell'università di Roma Tor Vergata. Alla corsa è associata la possibilità di visitare gli stand informativi con attività di prevenzione gratuita. Professionisti forniranno informazioni e saranno a disposizione per effettuare gratuitamente esami legati alla salute dei polmoni e del cuore, come spirometrie, elettrocardiogrammi ed ecografie. - (PRIMAPRESS)