Palermo: prima udienza per lo stupro di gruppo del Foro Italico. Sei gli imputati alla sbarra

(PRIMAPRESS) - PALERMO - E' iniziata la prima udienza del processo a Palermo per lo stupro di gruppo avvenuto nel luglio scorso in un cantiere dismesso del Foro Italico della città siciliana e di cui fu vittima una ragazza oggi ventenne. Sei gli imputati, quelli che all'epoca dei fatti erano già maggiorenni. Il settimo, che a luglio era ancora under 18, è già stato processato e condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere dal Tribunale palermitano dei Minori. Uno degli imputati conosceva la ragazza e sia lui che gli altri del branco hanno sempre sostenuto la tesi che lei era consenziente. - (PRIMAPRESS)