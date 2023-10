Giornata nazionale “Giovani e memoria”: domani 31 ottobre al Foro Italico con campioni della scherma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani Martedì 31 ottobre dalle 10:00 alle 16:30 presso l’Accademia della scherma del Foro Italico di Roma si terrà la seconda edizione della Giornata Nazionale “Giovani e Memoria”, quest’anno dedicata ai 75 anni della Costituzione Italiana.

La Giornata, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, organizzata dalla Struttura di Missione anniversari nazionali, in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù, e coordinata dai giornalisti Giorgia Cardinaletti e Mario Benedetto, avrà al centro dell'agenda i principi fondamentali della Costituzione, attraverso le testimonianze di atleti olimpici e paralimpici che hanno fatto la storia dello Sport italiano. - (PRIMAPRESS)