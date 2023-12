Il Pink Christmas di Chiara Ferragni e Balocco finisce in carta bollata contro la multa dell’Antitrust

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’influencer Chiara Ferragni e l’Ad dell’azienda dolciaria Balocco, Alessandra Balocco faranno ricorso, separatamente, alla multa di 1 milione comminata dall’Antitrust all’imprenditrice dei social e di 450 mila euro all’impresa cuneese per pratica commerciale scorretta. L’operazione colpita dall’Agcm riguarda la campagna solidale Pink Christmas in cui si comunicava che acquistando più confezioni di quel packaging di panettone con la “firma” di Ferragni il ricavato sarebbe andato all’Ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà Balocco aveva già donato un macchinario alla struttura sanitaria e i rilievi fatti dall’Antitrust contestavano che il meccanismo del “più compri più contribuisci all’acquisto” non fosse direttamente legato all’operazione di solidarietà. Ferragni ha dichiarato che l’operazione fosse di tipo commerciale “come tante altre” dove forse l’influencer avrebbe praticato uno “sconto” sul suo abituale cachet in considerazione del progetto di solidarietà. Probabilmente il contenzioso si risolverà con una riduzione della multa perché in qualche modo l’azione benefica c’è stata anche se con un meccanismo forse poco trasparente quando si parla di solidarietà. - (PRIMAPRESS)