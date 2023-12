Solidarietà: l'Asi si prepara con i suoi club a trasformare i veicoli storici in "scope" per la Befana a famiglie in difficoltà

(PRIMAPRESS) - TORINO - I Club Federati ASI, la Federazione del motorismo storico presente in tutta Italia, aderiscono all’ormai tradizionale iniziativa promossa dalla Commissione ASI Solidale: il 6 gennaio, infatti, il motorismo storico si riaccende grazie alla “Befana dell’ASI” per raccogliere e distribuire generi alimentari, donazioni e regali alle persone e alle famiglie in difficoltà. ASI Solidale – la Commissione che coordina le attività sociali dell’Automotoclub Storico Italiano - ha sensibilizzato i Club Federati e i Tesserati italiani affinché la “Befana dell’ASI” fosse più generosa che mai. Gli appassionati stanno consegnando le proprie donazioni presso i rispettivi Club di appartenenza i quali, sabato 6 gennaio 2024, provvederanno alla distribuzione presso le strutture e gli enti di assistenza individuati sui propri territori. Il tutto sarà condiviso in una diretta streaming sui canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano.

Dal 2018, primo anno di attività per ASI Solidale, sono state oltre 600 le iniziative dedicate al sociale coordinate insieme ai Club Federati ASI, sviluppando un fitto programma dedicato alle attività del “Corporate Social Responsability”. Nel tempo, ASI Solidale ha stretto importanti rapporti di collaborazione con Unicef, Fidas, Lega del Filo d’Oro e Comitato Italiano Paralimpico avviando con essi specifici progetti come i “Mini Gran Premi”, “Metti in moto il dono”, “SideCare” e “Classica & Accessibile”. - (PRIMAPRESS)