Giubileo: questa sera alle 18,30 Papa Francesco aprirà per la seconda volta la Porta Santa

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Questa sera 24 dicembre, alle ore 18.30, dopo un momento di preghiera, il Pontefice sosterà in silenzio davanti alla Porta Santa, sotto al portico antistante i cinque ingressi della Basilica, e poi spingerà i battenti aprendo ufficialmente l’Anno Santo ordinario. Durante l’antico rito, celebrato per la prima volta a San Pietro da papa Alessandro VI nel Natale del 1499, prima dello spalancarsi del grande portone di bronzo, verrà proclamato il Vangelo di Giovanni: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo». Con le parole del Salmo 118, poi, Francesco si farà primo “Pellegrino di Speranza”, varcando la soglia della Porta: «È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti». Per Papa Francesco è la seconda volta, dopo il Giubileo straordinario della misericordia da lui stesso indetto nel 2016. - (PRIMAPRESS)