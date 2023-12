Giornata nazionale dello spazio: oggi mostre ed open day per scoprire i pianeti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 15 dicembre, la Giornata nazionale dello spazio per ricordare il, il– che permise al nostro Paese di entrare (dopo Stati Uniti e Unione Sovietica) nel ristretto novero di Paesi in grado di superare l’atmosfera terrestre. La ricorrenza è stata istituita nel 2021. ASI ) inaugura nell’Atrio di Palazzo Piacentini (via Veneto 33, Roma), sede del MiMIT, la mostra “Made in Italy dello Spazio. Osservazione, Esplorazione, Futuro e Tecnologia: il viaggio italiano dalla Terra al Cosmo”, in collaborazione con lo stesso Ministero. Nel pomeriggio, l’ASI organizza nella propria sede di Roma-Tor Vergata l’evento “In cinque minuti: le parole chiave del successo del Made in Italy dello Spazio”.L'INGV invece accoglie il pubblico a Roma, Bologna e Catania con seminari, exhibit, tavole rotonde, giochi, laboratori e proiezioni video.Le attività organizzate dall’INGV saranno l’occasione per far scoprire ai visitatori come lesiano fondamentali per conoscere sempre meglio fenomeni naturali come cambiamenti climatici, deformazioni della crosta terrestre, eruzioni vulcaniche e meteorologia spaziale, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza scientifica e contribuire alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ambiente e alla gestione delle risorse naturali. Unsarà tenuto nella Sede Centrale dell’INGV di, in via di Vigna Murata 605, sabato 16 dicembre dalle 10 alle 18. I ricercatori dell’INGV illustreranno al pubblico le attività dell’Istituto collegate al tema Spazio. I seminari saranno trasmessi anche in streaming."C'è voglia è tanta curiosità di ritornare a parlare di spazio dopo l'interesse mostrato da diversi paesi di sperimentare la possibilità di viaggi nello spazio" dice Alessandra Bonavina, ceo di Lunar City, la piattaforma Metaverso presentata al recente New Space Economy che simula, con la realtà immersiva ed aumentata, uno spazio-porto del prossimo futuro. - (PRIMAPRESS)