Giornata nazionale dell'albero, Santini (Federparchi): "Un rimedio naturale all'inquinamento"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli alberi come rimedio naturale all'inquinamento. Il presidente di Federparchi, Luca Santini, spinge su questo argomento in occasione della Giornata nazionale dell’albero che si celebra oggi 21 novembre. "Boschi e foreste sono un patrimonio collettivo da tutelare e valorizzare, senza rigidità ideologiche, perché significa mettere in campo un cambiamento culturale utilizzando le parole nel modo corretto. Spesso si crea uno scontro fra i termini ‘protezione’ e ‘sfruttamento’ del patrimonio naturale. Io parlerei piuttosto di dicotomia fra “conservazione” e “utilizzo”, che significa poter intervenire sulle risorse naturali salvaguardando gli equilibri ecosistemici. Afferma Santini. Inizierei anche a parlare di “benefici” ecosistemici piuttosto che di ‘servizi’: pensiamo al benessere che bosco e foresta offrono all’uomo in termini di salute sia fisica che psicologica. Occorre quindi la piena consapevolezza – e la Festa dell’albero ci aiuta - di quanto il patrimonio forestale sia un settore cruciale per l’Italia. Un bene comune fondamentale - conclude Santini - che necessita di una strategia di lungo periodo, che eviti frammentazioni gestionali e guardi agli obiettivi europei di conservazione della natura dell’agenda 30x30." - (PRIMAPRESS)