Destinazione Namibia: un viaggio di conoscenza e conservazione con il fotoreporter Enrico De Santis

(PRIMAPRESS) - NAMIBIA - La Namibia, questa parte dell'Africa Sud-Occidentale è uno di quei luoghi che lasciano il segno una volta visitato. Qui c'è il maggior numero di specie di fauna selvatica a cominciare dai ghepardi ad un terzo dei rinoceronti neri di tutto il mondo. È la seconda più grande popolazione di rinoceronti bianchi del pianeta.

Entrambe specie a rischio d'estinzione e un viaggio con Enrico De Santis: Fotoreporter della Rcs - Docente di Fotogiornalismo alla Università Statale di Milano e di Comunicazione Visiva alla Società Umanitaria di Milano - Fotografo di DOVE Experience e Ambassador di DOVE Club Viaggi, può cambiare completamente il nostro concetto di viaggio e trasformarlo anche in un concetto di viaggio confemporaneo e identitario perché si cercherà di capire come salvare questi esemplari.

Per questo viaggio speciale c'è ancora la possibilità di trovare ultimi posti per il viaggio dal 19 al 30 giugno 2024 insieme al fotografo per imparare anche a saper cogliere le situazioni per portare a casa uno scatto da "grande fotoreporter". - (PRIMAPRESS)