Genova: Giovanni Toti è tornato libero nella sua casa di Ameglia. Il legale: “Potrà tornare a fare politica”

(PRIMAPRESS) - GENOVA - L'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato libero nella sua casa di Ameglia. Dopo oltre 80 giorni il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dall'avvocato Stefano Savi. Toti potrà dunque lasciare la sua villa di Ameglia (La Spezia) dove si trovava dal 7 maggio. Dopo le dimissioni, per il giudice non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato. Giovanni Toti aveva dato le dimissioni dall'incarico di governatore della Liguria lo scorso 26 luglio. A consegnare la lettera di "dimissioni irrevocabili" all'ufficio protocollo della Regione è stato l'assessore Giacomo Giampedrone su delega dello stesso Toti. In Liguria quindi gli elettori dovranno tornare alle urne per scegliere un nuovo presidente e un nuovo Consiglio regionale. Possibile il voto a novembre quando si dovrebbe votare anche in Emilia-Romagna e Umbria.



«Inoltro questa mia alle autorità in indirizzo per tutte le competenze di legge relative alla gestione transitoria dell’ente e l’avvio delle procedure per l’indizione di nuove elezioni», è scritto nella lettera di dimissioni. La consegna formale delle dimissioni gli ha consentito di chiedere la revoca degli arresti domiciliari accolta questa mattina. La remissione in libertà potrebbe disinnescare una eventuale richiesta di giudizio immediato della Procura. Il legale di Toti ha dichiarato che l'ex presidente potrà da oggi tornare a svolgere attività politica. - (PRIMAPRESS)