Gaza: ultime 24 ore di energia elettrica e di forniture mediche in ospedale. È allarme Nazioni Unite

GAZA - "Gli ospedali di Gaza hanno ancora 24 ore di autonomia di alimentazione elettrica". È l'allarme lanciato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. "La chiusura dei generatori di riserva metterebbe a rischio la vita di migliaia di pazienti". Msf afferma che il personale del suo ospedale non dispone di attrezzature sufficienti per aiutare le persone. "In termini di forniture mediche, consumiamo in un giorno dotazioni utilizzate di solito in un mese".