Gaza: tre morti in un raid aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat e 5 a Gaza City

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che 3 persone sono decedute in seguito a un bombardamento israeliano su una casa nel campo profughi di Nuseirat,nel centro della Striscia di Gaza. Precedentemente, altre 5 persone sono state uccise in un raid contro un'abitazione nel sud della città di Gaza, portando il bilancio delle vittime a 107 e 145 feriti solo nella giornata di ieri. Il Ministero della Sanità di Hamas, ha dichiarato che dal 7 ottobre il numero di vittime nella Striscia di Gaza è di 29.092 oltre a 68.883 feriti. Ma intanto non c'è nessuno spiraglio per fermare questa carneficina. - (PRIMAPRESS)