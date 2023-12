Gaza, raid israeliano sui campi profughi di Shabura e Rafah. Netanyahu: "Andremo avanti anche senza sostegni"

(PRIMAPRESS) - GAZA - Un raid israeliano sul campo profughi di al Shabura a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ha provocato decine di morti. Lo riporta l'agenzia di stampa siriana Sana ma la fonte è ancora da verificare. Nell'attacco sarebbero stati distrutti due edifici residenziali, e si teme che ci siano persone sotto le macerie. Altre vittime per nuovi scontri a Jenin, Cisgiordania. Israele continuerà la guerra contro Hamas "anche senza il sostegno del mondo", dice ancora Netanyahu dopo le critiche aperte di Biden al suo governo. Oggi il premier israeliano riceve il consigliere per la sicurezza nazionale americano, Sullivan. Intanto nella comunità internazionale occidentale si ha la sensazione che Netanyhau sia in un pericoloso punto di non ritorno che non trova la condivisione anche di parte del suo paese. - (PRIMAPRESS)