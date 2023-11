Gaza: oggi una tregua di 4 ore per l’evacuazione di civili dal corridoio di Salah al-Deen Street

(PRIMAPRESS) - GAZA - La missione del Segretario di Stato USA, Blinken sembrava non essere riuscita a smuovere Netanyhau dalla sua posizione di non concedere tregue sui bombardamenti incessanti su Gaza. Una situazione che avrebbe irritato fortemente Biden per vedere vanificati gli sforzi di mediazione di Blinken intessuti con Giordania e Qatar e in queste ore impegnato a contenere anche la Turchia schierata contro la rifidità di Israele Israele. Ma ora sarebbe arrivata la conferma di una tregua di 4 ore per evacuare civili da Gaza. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno preannunciato che oggi permetteranno ai residenti di Gaza di evacuare lungo strade specifiche nonostante le truppe siano finite sotto il fuoco, ieri, mentre cercavano di garantire un corridoio sicuro per i civili. Infatti ieri Hamas ha bloccato l'uscita dal valico di Rafah agli stranieri in attesa di uscire da Gaza. E sarà bloccata finché Israele non farà uscire le ambulanze con feriti. La via principale per l'evacuazione sarà Salah al-Deen Street, con una finestra fra le 10 e le 14 ora locale. - (PRIMAPRESS)