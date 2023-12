Gaza, il Programma alimentare dell’Onu denuncia: “I civili muoiono sotto le bombe e per fame”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il veto degli USA alle Nazioni Unite per una tregua ai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza che ha creato irritazione nel Segretario Generale Guterres che aveva parlato della situazione estrema i cui versano i civili, ora è il Programma alimentare mondiale Onu Pam (Programma Alimentare Mondiale) a denunciare che metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame, mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele. "Quasi impossibili" le consegne di aiu- ti umanitari e in alcune aree della Striscia 9 famiglie su 10 non riescono a mangiare tutti i giorni, dice il di- rettore del Pam Carl Skau. In missione a Gaza questa settimana, riferisce di "migliaia di persone affamate e disperate nei punti di distribuzione".E' necessario un secondo valico di frontiera - (PRIMAPRESS)