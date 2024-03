Gaza: confermata la morte di 5 civili durante la distribuzione di cibo con camion di aiuti umanitari

(PRIMAPRESS) - GAZA - E' stata confermata da più fonti la morte di 5 a Gaza per la calca mentre venivano distribuiti aiuti umanitari poco prima dell'alba. Sono stati uditi anche spari di arma da fuoco. Lo riferisce la mezzaluna rossa, affermando che l'episodio è avvenuto quando a Gaza City sono arrivati 15 camion di aiuti diretti al luogo dove era programmata la distribuzione. La France Press ha riportato un video dove si vedono camion muoversi velocemente iin mezzo a ruderi in fiamme, con la folla che si accalca e si odono "spari di avvertimento",definiti così da testimoni. Intanto, sul fronte mediazione non sembra esserci nessuno spiraglio capace di creare aspettative. Hamas oggi è tornata ad esprimere un no secco alla restituzione degli ostaggi senza un ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza. dal "No a pace senza ritiro da Gaza" La nota, in cui si dice che l'obiettivofinale è uno Stato palestinese, è stata diffusa nel "Giorno della terra" che ricorda i caduti palestinesi negli scontri con l'Idf del 30 marzo 1976. - (PRIMAPRESS)