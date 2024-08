Francia: fermate altri due sospettati per l’attacco alla Sinagoga della Grande-Motte

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - L'antiterrorismo francese ha riferito in una nota di questa mattina che sono state fermate anche altre 2 persone per l'attacco alla Sinagoga di ieri alla Grande-Motte in Francia. Era stato arrestato ieri il sospetto attentatore. L'uomo, che portava una bandiera palestinese e indossava una kefia rossa, avrebbe incendiato 2 auto parcheggiate davanti al luogo di culto. In una c'era una bombola di gas che è esplosa ferendo un agente. L'arresto è avvenuto a Nimes, dopo uno scontro a fuoco. L'annuncio dell'arresto è stato è stato dato dal dimissionario ministro dell'Interno Darmanin. - (PRIMAPRESS)