Agricoltura: secondo i dati ISTAT l’Italia (42,4 mld) è prima per crescita in Ue davanti a Spagna e Francia

Nel 2024 torna a crescere l'agricoltura e l'Italia è prima nell'Ue a 27 membri per valore aggiunto, pari a 42,4 miliardi. Seguono Spagna con 39,5 mld di euro, Francia con 35,1 mld, e Germania con 31,9 mld. E' quanto risulta dalla stima preliminare dell'andamento economico del settore agricolo per il 2024 redatta dall' Istat. Soddisfazione da parte della premier Meloni per i dati dell'Istat commentandolo come primato storico del comparto.