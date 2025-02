Francia: arrestato a Mulhouse il pregiudicato algerino che ha ucciso un uomo è ferite cinque persone al grido di ‘Allah Akbar’

(PRIMAPRESS) - MULHOUSE (FRANCIA) - Una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in seguito a un attacco con coltello in un mercato cittadino nella Francia orientale, in quello che le autorità francesi hanno descritto come un atto di terrorismo.

"L'orrore ha appena attanagliato la nostra città. Un uomo ha aggredito i passanti al mercato coperto del canale con un coltello, diversi agenti della polizia municipale che sono intervenuti per neutralizzarlo sono rimasti feriti", ha affermato il sindaco della città di Mulhouse Michèle Lutz in una dichiarazione sabato su Facebook.

Il sospettato è stato arrestato ed è attualmente in custodia della polizia, secondo un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore nazionale antiterrorismo francese.

L'aggressore, già in libertà vigilata,aveva preso di mira diversi agenti della polizia municipale, gridando "Allahu Akbar", così come un passante, ha affermato l'ufficio del procuratore. Un civile è morto e tre agenti sono rimasti feriti. Il sospettato di 37 anni è originario dell'Algeria avrebbe dovuto essere espulso. - (PRIMAPRESS)