Presidenziali Croazia: oggi al voto per il ballottaggio. Favorito il presidente uscente Milanovic

(PRIMAPRESS) - CROAZIA - Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per il ballottaggio delle presidenziali in Croazia. Il presidente uscente Milanovic, appoggiato dai partiti di opposizione (centro e centrosinistra), è il grande favorito e secondo gli ultimi sondaggi dovrebbe battere lo sfidante conservatore, Primorac. Milanovic, già premier socialdemocratico dal 2012 al 2015, è dato tra il 64 e il 67% dei consensi. Al primo turno aveva sfiorato la vittoria aggiudicandosi il 49,1% dei voti. I seggi resteran- no aperti fino alle 19 di oggi. - (PRIMAPRESS)