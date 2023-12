Food: l’Unione Consumatori ricorre all’Antitrust per togliere dal commercio le patatine “Hot Chip Challenge” che spopolano su TikTok

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stata sospesa la vendita della patatina super piccante a forma di bara che spopola come una sfida su TikTok tra i giovanissimi. La "Hot Chip Challenge", verrà ritirata dal mercato secondo quanto riporta l'Unione Nazionale Consumatori, l'associazione che ha segnalato il prodotto all'Antitrust, al Ministero della Salute e ai Nas con una nota a firma di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

Il provvedimento è stato notificato alla società DAVE’S s.r.l., distributore in Italia della “Hot Chip Challenge” e prodotta in Repubblica Ceca dalla Hot-Chip s.r.o. che ha annunciato di aver sospeso la vendita del prodotto, cancellato il prodotto dai listini e la propria pubblicità su tutti i media. L'azione contro il tipo di comunicazione dell'azienda di distribuzione rientrava tra le pubblicità definite "sfidanti" al pari dei casi di competizioni estreme giudicate devianti per i giovani. - (PRIMAPRESS)