Firenze: sono tre finora le vittime del crollo dell’ex panificio di via Mariti. Si cercano altri 3 dispersi

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Non ci sono ancora conferma ma sarebbero tre gli operai morti a Firenze, in un cantiere di via Mariti, nella zona nord del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione un solaio della struttura in costruzione ha ceduto per il collasso di una trave e 3 operai hanno perso la vita mentre altri 2 sarebbero gravemente feriti e ancora si cercano sotto i detriti altri 3 operai. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Secondo il presidente della Regione Toscana sa- rebbero, dunque, 8 le persone coinvolte nell'incidente. Nel cantiere, nell'area dove sorgeva l'ex Panificio militare di Firenze,è da tempo in costruzione un nuovo supermercato del Gruppo Esselunga. - (PRIMAPRESS)