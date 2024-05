Inchiesta Liguria: per Toti e Cozzani si aggiunge il sospetto di aver truccato i dati Covid

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Nell'inchiesta ligure che vede indagati il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il capo di Gabinetto, Cozzani oltre si aggiunge un altro capo d'accusa per falso dalla Procura di Genova. Il sospetto è che abbiano truccato i dati Covid nella primavera 2021 per ottenere più vaccini. Lo scrive il quotidiano genovese Il Secolo XIX. Torna, invece, oggi davanti al gip Spinelli, l'imprenditore della logistica portuale, ai domiciliari per corruzione. È sul suo yacht che che Spinelli ospitava politici bipartisan ed è sull'imbarcazione che la GdF aveva sistemato le microspie che hanno permesso di raccogliere "fonti" per il filone di indagini. Interrogatorio di garanzia anche per Francesco Moncada, ex consigliere di Esselunga (indagato per corruzione) e marito di Marina Caprotti, la figlia del fondatore della grande catena di market Bernardo. Alla Spezia verrà sentito invece Matteo Cozzani che ieri aveva paventato di rassegnare le dimissioni dal suo incarico ma chiedendo la revoca dei domiciliari. - (PRIMAPRESS)