Caso Martina Rossi: il Tribunale di Firenze assegna Albertoni e Vanneschi a lavori socialmente utili. Papà Martina: “Non hanno mai chiesto scusa”

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i responsabili della morte di Martina Rossi, la studentessa che per tentare di sfuggire ad uno stupro precipitò nel 2011 da un balcone di un hotel a Palma di Maiorca, saranno assegnati a lavori socialmente utili. Lo ha stabilito il tribunale di sorveglianza di Firenze in 2 diverse udienze. Erano stati condannati a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale.

Arriva così, per la famiglia di Martina l'ennesima beffa di una giustizia accomodante a partire in tutti questi anni di quella sommaria e sbrigativa dell'inchiesta spagnola. Ieri l'amaro commento del papà della ragazza sulle scuse e il pentimento mai arrivato dai due condannati.





