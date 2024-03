Festa dell’Unità, Mattarella: “Carta, inno e la bandiera riassumono mirabilmente la Costituzione Italiana”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella Giornata dell'Unità Nazionalità, giorno che celebra la nascita dell'Italia, il presidente della Repubblica Mattarella è all'Altare della Patria con le alte cari- che dello Stato, il presidente del Senato La Russa, quello della Camera Fontana, la premier Meloni e il presidente della Corte costituzionale Barbera. Mattarella è stato accolto dal ministro della Difesa Crosetto e dal capo di Stato maggiore, l'ammiraglio Cavo Dragone.I militari hanno intonato l'inno di Mameli,poi l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. "Il 17 marzo celebriamo il 163° anniversario di nascita del nostro Paese, al quale le battaglie che vi fecero seguito in tutto l’arco del Risorgimento avrebbero consentito di essere finalmente unito. La “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, riassume i valori di indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia, pace, coniugati in oltre un secolo e mezzo di percorso impervio e difficile e mirabilmente riassunti nella Costituzione repubblicana". Ha detto il capo dello Stato, Mattarella.

"Un giorno per rinnovare il nostro im- pegno verso un'Italia sempre più unita per guardare al futuro con fiducia,consapevoli che insieme possiamo superare qualsiasi sfida e liberare le migliori energie della nostra Nazione. Viva l' Italia unita, forte e fiera!", Così Giorgia Meloni intervenuta all'Altare della Patria prima della sua partenza per Il Cairo. - (PRIMAPRESS)