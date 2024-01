Ex Ilva: nuova tegola sull'impianto di Taranto per le emissioni di benzene. Inchiesta del Noe di Lecce

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Sull'ex Ilva dopo la rottura tdel tavolo tra governo e la proprietà di AccelorMittal torna ad abbattersi la questione inquinamento da polveri sottili nell'aria e benzene. I Carabinieri del Nucleo operativo ed ecologico (Noe) di Lecce hanno acquisito documenti sulle emissioni negli uffici e nelle sedi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Si indaga in particolare sul benzene, nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza l'inquinamento ambientale. Negli ul- timi mesi Arpa Puglia ha registrato picchi periodici di benzene, sempre co- munque inferiori alla soglia di legge. Ed è attesa la pronuncia della Corte di giustizia europea sul danno sanitario causato dall'inquinamento da benzene. - (PRIMAPRESS)