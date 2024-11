Elezioni regionali: oggi e domani urne aperte in Umbria e Emilia Romagna. Ecco i favoriti

(PRIMAPRESS) - UMBRIA/EMILIA ROMAGNA - Aperti da questa mattina alle 7 i seggi elettorali in Umbria ed Emilia Romagna per votare e domani il rinnovo dei presidenti e i consigli regionali. Le urne resteranno aperte sino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio. In Umbria le candidate favorite sono Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra In Emilia Romagna, i candidati del pronostico sono Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra. - (PRIMAPRESS)