Elezioni Emilia Romagna e Umbria: con De Pascale e Proietti la vittoria del Centrosinistra

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA/UMBRIA - L'ultima proiezione per la votazione per il rinnovo regionale in Emilia Romagna vede il netto margine di vantaggio del candidato De Pascale per il centrosinistra che ha superato il 56,0% mentre Ugolini per il centrodestra ad un campione scrutinato del 34% è arrivato al 40,8%. Un vantaggio quello del Centrosinistra che conferma già la vittoria di De Pascale.

Anche in Umbria la candidata del centrosinistra Proietti si avvia ad essere la nuova presidente della Regione. "Viva l'Umbria. E' tornata in mano agli umbri",sono le prime parole pronunciate "Ringrazio i leader dei partiti che mi hanno sostenuto.Questa è la vittoria di chi non si è fatto sopraffare dall'ar- roganza verbale, da metodi scorretti. Noi saremo l'amministrazione di tutti", dice Proietti. Ringrazia la premier Mleoni, "che si è complimentata con me", E conclude: "Viva la nostra Costitu- zione antifascista". - (PRIMAPRESS)