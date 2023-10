Elezioni Polonia: oggi al voto con sondaggi a favore del PiC in rotta di collisione con Bruxelles

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA – I polacchi votano domenica per eleggere un nuovo governo in una corsa che potrebbe sconvolgere l’UE.

In lizza per il dominio ci sono il partito al potere Legge e Giustizia (PiS) e la Coalizione Civica di opposizione, insieme a tre gruppi più piccoli che potrebbero rivelarsi in espansione. Con il PiS in testa nei sondaggi, gli analisti politici sostengono che un terzo mandato per i conservatori euroscettici strangolerà ulteriormente la magistratura indipendente, i diritti delle donne e delle minoranze, e metterà l’acceleratore sulla rotta di collisione di Varsavia con Bruxelles. - (PRIMAPRESS)