DL Energia: fiducia e dichiarazioni di voto da questa sera sino a domani. Alcuni emendamenti approvati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 26 gennaio sono previste le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Camera sul decreto Energia. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Terminato il voto sulla fiducia, l'Aula passerà all'esame degli ordini del giorno, dalle 20,50 di oggi fino a mezzanotte. Venerdì 26 gennaio, l'Aula riprenderà i lavori alle 9, con l'eventuale seguito dell'esame degli odg, qualora non concluso. A seguire, dichiarazioni di voto e voto finale. Tra gli emendamenti approvati l'eliminazione del contributo annuo da 10 euro/Kw posto a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. Approvato alla Camera un emendamento della Lega. Viene creato inoltre un fondo per le Regioni, finanziato con parte delle somme ottenibili dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica. - (PRIMAPRESS)