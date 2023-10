DL Energia domani in CdM la proroga di 6 mesi al mercato libero. Al via campagne d’informazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il DL Energia arriva una proroga al mercato libero che non farà scattare il 10 gennaio prossimo il passaggio al mercato libero dell'energia. Serviranno da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno per il passaggio agli operatori selezionati dei clienti ora in regime tutelato. E' uno dei passaggi contenuti in una bozza del decreto energia che sarà domani lunedì 23 ottobre sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il decreto prevede l'attivazione di adeguate campagne informative e l'arrivo di un nuovo servizio per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. - (PRIMAPRESS)