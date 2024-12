Corea Sud: arrestato il ministro della Difesa, Kim Yong-hyun che aveva sollecitato la legge marziale

(PRIMAPRESS) - COREA DEL SUD - L'ex ministro della Difesa della Corea del Sud Kim Yong-hyun, colui che aveva proposto la dichiarazione di legge marziale al presidente Yoon Sukyeol, è stato arrestato: lo riportano i media locali. Kim Yong-hyun si era dimesso giovedì scorso. La polizia, intanto, ha avviato un'indagine su Yoon e altri per presunta insurrezione. Ieri il presidente Yoon era scampato alla mozione di impeachment proposta in Parlamento dai partiti dell'opposizione ma anche da buona parte della maggioranza. Ma cinque parlamentari della maggioranza non hanno votato a favore non facendo raggiungere il quorum. - (PRIMAPRESS)