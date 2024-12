Corea del Sud: il presidente Yoon sospeso attende la decisione della Corte Costituzionale sull’impeachment

(PRIMAPRESS) - COREA DEL SUD - Dopo la rivolta dei cittadini scesi in piazza con fiaccolate e cortei, la Corte costituzionale della Corea del Sud ha avviato i procedimenti per l'im- peachment del presidente Yoon Suk-yeol, rimosso dall'incarico per il suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. La corte costituzionale ha circa sei mesi per decidere se confermare l'impeachment, e in quel caso dovranno tenersi nuove elezioni entro due mesi. Il primo ministro Han Duck-soo sarà leader ad interim al posto di Yoon. Yoon rimane sotto divieto di viaggio finché l'inchiesta è in corso. - (PRIMAPRESS)