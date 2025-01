Corea del Sud: arrestato il presidente Yoon Suk-Yeol. Aveva tentato di imporre la legge marziale

(PRIMAPRESS) - COREA DEL SUD - Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato. Lo ha riferito l'agenzia anticorruzione (Cio) di Seul. Sotto impeachment per aver tentato di imporre le legge marziale, è il primo presidente sudcoreano a finire in manette nella storia del Paese. Il precedente tentativo di arresto era fallito per uno scontro con le guardie presidenziali."L'interrogatorio di Yoon è iniziato"alla presenza dei suoi legali,fa sapere il Cio. Accetto l'arresto per evitare violenze, ha detto Yoon,che si è rifiutato di testimoniare. - (PRIMAPRESS)