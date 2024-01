Contrattazioni giuridiche per persone "Locked in". Domani a Roma convegno Notariato con Locatelli e Nordio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 24 gennaio, presso la sala Igea, Palazzo della Enciclopedia Italiana (Piazza della Enciclopedia 4, Roma),si terrà l’evento “Il Notariato per il superamento delle barriere giuridiche”,organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato con il patrocinio della Fondazione Italiana del Notariato, per illustrare i nuovi strumenti che consentono la partecipazione diretta alla contrattazione giuridica delle persone affette da sindromi “locked in”- che limitano la capacità motoria dell’individuo senza intaccare quelle cognitive -, al fine di rendere più immediata la tutela dei loro diritti, partendo dall’esperienza dei soggetti affetti da SLA e da altre patologie alla SLA sovrapponibili.

L’evento, rivolto a cittadini, stampa e istituzioni oltre che ai notai, si svolgerà alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, delle associazioni del settore, AISM, AISLA, FISH e dei rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato e del mondo accademico. Antonio Areniello, Presidente della Fondazione italiana del Notariato, Francesco Vacca, Presidente Nazionale AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. - (PRIMAPRESS)