Valle Aosta: autopsia per l’ex campione di scialpinismo Denis Trento travolto da una frana sul Monte Paramont

(PRIMAPRESS) - VALLE AOSTA - Sarà un autopsia a stabilire le cause della morte dell'ex campione valdostano di scialpinismo Denis Trento. Lo sciatore è morto sul Monte Paramont, nella zona La Salle, in Val d'Aosta. L'allarme è stato dato ieri in serata dai familiari che ne attendevano il rientro. Il corpo del 41 anni, è stato trovato dai soccorritori sopra a una valanga, in fondo a una parete. Resta da stabilire se sia stato travolto dalla massa di neve. Sui propri canali social, Trento condivideva immagini dell'attività esercitata in montagna,tra sci ripido e alpinismo. - (PRIMAPRESS)