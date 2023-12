Confesercenti, Meloni: “Non evasori ma antidoto alla desertificazione dei centri”. Dal Pnrr 12mld

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Nessun commercio elettronico o colosso del web potrà mai sostituire" i negozi di vicinato "antidoto alla desertificazione".Così la premier a Confesercenti. Starvi al fianco "vuole dire costruire un fisco alleato" non considerarvi un evasore."Vogliamo cambiare approccio:il cittadino non è un suddito da vessare". Ma anche "con le norme più efficaci" "tutto sarà inutile se gli italiani non sapranno riscoprire l'orgoglio di se stessi".A Bonomi:qualcuno ha detto che nella Manovra non c'era attenzione alle imprese.Da revisione Prnn al loro 12mld. - (PRIMAPRESS)