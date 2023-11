Città del Vaticano: Papa Francesco dimentica il suo raffreddore e si immerge nell’energia di centinaia di bambini nell’appello per la pace

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Un raffreddore fa riorganizzare l'agenda di oggi di Papa Francesco che affida ad una lettura il suo discorso nell'incontro con i rabbini che era programmato in mattinata mentre si immerge nella folla di bambini arrivati da ogni parte del mondo per un appello di pace. Inizialmente il Santo Padre aveva liquidato con un "non sto bene" l'appuntamento delle udienze del mattino ma subito dopo è arrivata una nota della Sala Stampa parlando di "raffreddore".

Ma nel pomeriggio chi si attendeva un Francesco abbattuto da una lieve influenza si è ricreduto perché l'energia scaturita dall'appuntamento con i bambini sembra aver fatto dimenticare i suoi acciacchi. - (PRIMAPRESS)