Città del Vaticano: il Papa è ancora influenzato. Niente udienze questa mattina

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa è ancora influenzato e dalla Santa Sede è stato annunciato lo stop alle udienze. "Persisistono i lievi sintomi influenzali, senza febbre -fa sapere il Vaticano- Per precauzione sono comunque sospese - le udienze di questa mattina". Analogo stop il 24 febbraio, poi ieri il Pontefice si era affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo apostolico per l'Angelus, con 20mila fedeli in Piazza San Pietro. La pace e "un po' di umanità" la sua supplica. - (PRIMAPRESS)