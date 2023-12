Cinema: l’attore coreano di ‘Parasite’ Lee Sun Kyun, trovato morto nella sua auto. Nel 2021 aveva ricevuto lo Screen Actors Guild

(PRIMAPRESS) - SEUL (COREA) - L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, noto per aver recitato nel film premiato con l'Oscar 'Parasite', è stato trovato morto dalla polizia all'interno di una automobile in un parco nel centro di Seul. Gli agenti stavano cercando Lee su richiesta dei familiari che avevano trovato un messaggio dell'attore che poteva lasciar intendere la sua intenzione di suicidarsi. In 'Parasite' Lee interpretava il capofamglia di un nucleo benestante. Nel 2021 era stato insignito dello Screen actors guild per la stessa pellicola. - (PRIMAPRESS)