Gelato World Cup: l'Italia vince il mondiale a Rimini davanti a Corea del Sud ed Ungheria

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Il gelato italiano sale sul tetto del mondo. Al Gelato World Cup, il campionato del mondo dedicato alla gelateria organizzato da Gelato e Cultura e Italian Exhibition Group a Rimini, è l'Italia a salire sul podio più alto della gara con Corea del Sud e Ungheria, rispettivamente seconda e terza. A decretare la vittoria, una giuria internazionale che ha valutato il gusto e quella dei team manager che si è occupata dell'aspetto artistico. Due i presidenti di giuria, quattro i commissari di gara. La squadra italiana è così composta: Vincenzo Donnarumma, Rosario Nicodemo, Filippo Valsecchi, Domenico di Clemente e Davide Malizia. Anche nei Premi speciali l'Italia è riuscita ad aggiudicarsi il riconoscimento della stampa per entrée gelato gastronomico; fairplay award 2024 (riconoscimento per l'etica della professione) a Brasile e Corea del Sud.

Questa edizione è stata caratterizzata da un'inedita partnership tra Gelato World Cup e la World Association of Chefs' Societies (Worldchefs): la giuria internazionale è stata composta proprio da cinque loro membri, precisamente il presidente Carlo Sauber (Lussemburgo), Ljubica Komlenic (Italia/Serbia), Gilles Renusson (USA, Francia), Ann Brown (Scozia), Brendan Hill (Australia). - (PRIMAPRESS)