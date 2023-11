Addio a Marina Cicogna, la produttrice del film premio Oscar "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio a Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata (89), prima produttrice cinematografica in Italia che il mondo dei tabloid conosceva come la "Contessa Cicogna" perchè suo nonno era il conte Giuseppe Volpi, presidente della Biennale di Venezia e fondatore della Mostra del Cinema, nel 1932. A lui, infatti, è intitolata la Coppa Volpi assegnata per il cinema. Ma le pagine rosa dei magazine si erano riempite anche della storia d'amore di Marina con l'attrice Florinda Bolkan durata circa venti anni. Marina Cicogna si è spenta oggi 4 novembre 2023 a Roma, nella sua casa vicino a via Veneto, assistita da Benedetta Gardona, sua compagna da oltre trent'anni. Marina Cicogna ha prodotto alcuni tra i più importanti film italiani come Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, Oscar 1971 per il miglior film straniero e David di Donatello. - (PRIMAPRESS)