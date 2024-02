Caso Salis, Tajani (Esteri): “Gli avvocati dovranno chiedere prima i domiciliari in Ungheria poi potremo averli in Italia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul caso di Ilaria Salis, la maestra milanese 39enne in carcere da circa un anno in Ungheria con l'accusa di aggressione ad estremisti di destra, Il ministro degli Esteri, Tajani oggi ha voluto riportare la questione fuori dalle polemiche politiche indicando le azioni che potranno mettere in condizioni l'Italia di intervenire. Di fatto gli avvocati di Ilaria Salis dovranno chiedere i domiciliari in Ungheria, cosa che,fino ad adesso, non hanno fatto. Questo non dipende da noi". Prima bisogna ottenere i domiciliari in Ungheria" e "una volta concessi possiamo chiedere di averli in Italia","siamo pronti a fare tutto quel che serve",ha aggiunto. Poi ha detto di condividere quanto detto dal padre di Ilaria Salis e cioè che "non bisogna trasformare una vicenda giudiziaria in un fatto politico"sennò "non si fa l'interesse del detenuto". - (PRIMAPRESS)