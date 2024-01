Caso Salis: Meloni chiama “senza interferire” il premier ungherese Orban

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso di Ilaria Salis, l'insegnante milanese 39enne, che a quanto si è appreso sarebbe in carcere a Budapest da un mese con l'accusa di un presunto tentato omicidio, ha infiammato le opposizioni in Italia chiedendo al governo di riferire in aula. In serata la Presidente del Consiglio Meloni ha chiamato il premier Orban In vista del consiglio Ue straordinario del 1° febbraio. Una conversazione che ha anche fatto riferimento alla donna italiana e alle immagini televisive piuttosto forti che sono passate durante un udienza in aula del tribunale ungherese. Meloni ha tenuto a precisare, che non c'è stata nessuna intenzione di influenzare qualsiasi decisione, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ungherese, ma ha portato l'attenzione del primo ministro Orban le richieste già avanzate il 22 gennaio dal ministro degli Esteri Tajani col suo omologo ungherese Szijjarto. - (PRIMAPRESS)